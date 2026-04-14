Восьмиклассник рассказал, зачем принес в школу в Петербурге ракетницу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Восьмиклассник, принесший в школу в Петербурге сигнальный пистолет-ракетницу, хотел произвести впечатление на подругу, но произошел случайный выстрел, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Юноша принес в школу родительский сигнальный пистолет, который он с отцом использовал в семейных увлечениях на природе. Школьник его принес, чтобы показать однокласснице, с которой он сидит за одной партой и давно дружит, так как хотел произвести впечатление на нее. В момент, когда он доставал его из рюкзака, произошел самопроизвольный выстрел», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент выстрела одноклассница находилась рядом. «Она не госпитализирована, ее осмотрели врачи: на руках только ссадины, иных повреждений нет», — уточнили в правоохранительных органах.

Ранее региональные главки МВД и СК сообщили, что начали проверки по факту инцидента в школе в Адмиралтейском районе Петербурга — по предварительным данным, ученик достал «сигнал охотника» в классе, произошел непроизвольный выстрел. Прокуратура Адмиралтейского района города контролирует ход и результаты проверок, организованных по данному факту правоохранительными и следственными органами.