В Волгограде с необитаемого острова эвакуировали шестерых туристов

Спасатели эвакуировали шестерых человек с острова Денежный в Волгограде. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», сегодня, 14 апреля, на пульт оперативного дежурного поступил сигнал от службы 112. Оказалось, что на острове, расположенном напротив Тракторозаводского района, застряла группа из шести человек, включая пятилетнего ребенка. Отдыхающие прибыли туда на надувной лодке. Однако из-за порывистого ветра и высоких волн люди не рискнули возвращаться на ненадежном плавсредстве на материк и попросили помощи.