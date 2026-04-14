Сотни случаев незаконной продажи ветпрепаратов выявил Россельхознадзор

В Нижегородской области массово нарушались правила продажи ветеринарных лекарственных средств. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. В период с 9 по 14 апреля ведомство объявило 15 предостережений юридическим лицам и предпринимателям, которые торговали медикаментами без фармацевтической лицензии.
Основанием для принятия мер стали данные системы маркировки «Честный знак», зафиксировавшей 523 случая незаконной реализации продукции. Россельхознадзор напоминает, что только наличие официальной лицензии гарантирует качество и безопасность препаратов для животных. Деятельность организаций, не включенных в реестр, считается незаконной, а использование приобретенных у них средств может быть опасно для здоровья питомцев.
Владельцы животных могут самостоятельно проверить добросовестность продавца на официальном сайте Россельхознадзора. В открытом доступе в разделе «Реестры» размещен полный перечень организаций и ИП, имеющих право на фармацевтическую деятельность в сфере ветеринарии. Всем выявленным нарушителям направлены требования о строгом соблюдении законодательства Российской Федерации.
