Сотни случаев незаконной продажи ветпрепаратов выявил Россельхознадзор

В Нижегородской области массово нарушались правила продажи ветеринарных лекарственных средств. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. В период с 9 по 14 апреля ведомство объявило 15 предостережений юридическим лицам и предпринимателям, которые торговали медикаментами без фармацевтической лицензии.