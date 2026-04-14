ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение после обстрела, заявил Лихачев

КАИР, 14 апр — РИА Новости. Запорожская АЭС потеряла энергоснабжение после обстрела единственной высоковольтной линии «Ферросплавная-1», персонал сработал блестяще, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Основная линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта.

«Одним из результатов таких обстрелов (после пасхального перемирия — ред.) стала потеря энергоснабжения единственной на тот момент линии “Ферросплавной”, и автоматически блестяще сработал персонал, подключив станцию к электроснабжению от мобильных источников, от дежурных дизель-генераторов», — сказал Лихачев журналистам.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше