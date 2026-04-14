Пермяк, избивший женщин в баре, заявил, что его спровоцировали

Его адвокат сказал: «Нормальные женщины по клубам не ходят».

Житель Перми Ису Сахаб оглы Мирзоев, который избил двух женщин в баре, заявил, что они его спровоцировали, передаёт Properm.ru.

Речь идёт об инциденте, произошедшем в ночь на 14 февраля в заведении, расположенном на улице Окулова в краевой столице. Местная жительница отдыхала в баре, когда Мирзоев ей начал оказывать знаки внимания. Она отказала ему знакомстве, после чего тот набросился на неё с кулаками. За пострадавшую вступилась другая посетительница, тогда мужчина начал избивать и её.

«У меня сломано 4 зуба и зашито в двух местах. Избивал до тех пор, пока я не отключилась. Только тогда вмешалась охрана», — рассказала одна из пострадавших в соцсетях.

В отношении Мирзоева возбудили уголовное дело о хулиганстве по ст. 213 УК РФ.

14 апреля в Ленинском районном суде было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу. Однако защитники обвиняемого Амир Мухаметшин и Александр Кривощекин просили обойтись без изоляции от общества.

На суде Мирзоев заявил, что раскаивается в содеянном, однако считает, что женщины сами его спровоцировали.

«Нормальные женщины по клубам не ходят», — сказал защитник Кривощекин, ожидая судебного решения.

Суд, изучив все обстоятельства дела, отправил Мирзоева в следственный изолятор ещё на 2 месяца — до 18 мая.