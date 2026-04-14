Водителю, влетевшему на Porsche в Летний сад из-за погони, ужесточили наказание

Юному гонщику выписали 8 протоколов.

Источник: Комсомольская правда

Водителю, влетевшему на Porsche в Летний сад из-за полицейской погони, удвоили срок лишения водительских прав. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 18-летний гонщик выехал на дорогу с односторонним движением, двигаясь навстречу потоку машин. Инцидент произошел 15 февраля. Когда его остановили инспекторы ГИБДД, юноша свою вину признал.

Во время судебного заседания молодой человек не явился и не отвечал на звонки. Суд вынес решение о лишении его водительских прав на четыре месяца. Учитывая предыдущее нарушение, общий срок лишения прав составит восемь месяцев, отметили в суде.

На данный момент в отношении водителя оформлено восемь административных протоколов, из которых два уже рассмотрены судом.