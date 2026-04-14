Мужчина погиб при пожаре в Заволжье из-за неосторожности при курении

В Заволжье неосторожное курение привело к гибели 61-летнего мужчины. Пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома на проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Еще до прибытия первых пожарных расчетов из подъезда успели выбежать шесть жильцов. Огонь охватил пять квадратных метров, и спасателям удалось быстро его потушить. Однако во время осмотра помещения было найдено тело хозяина квартиры.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении. В МЧС вновь напоминают: нельзя оставлять тлеющую сигарету без присмотра, курить в пьяном виде особенно опасно, а для окурков лучше всегда ставить рядом пепельницу. Перед тем как уйти из дома или лечь спать, стоит лишний раз проверить, все ли потушено.
Это уже не первая подобная трагедия в регионе за последнее время. Ранее в Нижнем Новгороде на улице Старых Производственников при пожаре погиб 67-летний мужчина. Причиной также стала неосторожность при курении. А до этого в Кстове брошенный в мусоропровод окурок привел к массовой эвакуации: спасателям пришлось выводить из дома 38 человек, в том числе восьмерых детей.