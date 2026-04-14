Onet: экс-премьер Польши Моравецкий может стать фигурантом дела о коррупции

Польское новостное издание Onet пишет, что речь идет о выводе значительных сумм — сотен миллионов злотых — через схемы с участием компаний, близких к власти. Эти средства были направлены на избирательные кампании людей из окружения главы правительства.
Согласно Onet, уже допрошены и привлечены к ответственности ряд фигурантов, включая предпринимателей и бывших чиновников, связанных с закупками через RARS. Однако Моравецкий до сих пор даже не был допрошен, отмечает издание.
Следствие подозревает, что закупки товаров осуществлялись через цепочку посредников по завышенным ценам, а часть приобретенной продукции оказалась бракованной.
Базой для обвинений против Моравецкого, который занимал пост премьера Польши с 2017 по 2023 год, станут новые свидетельства и собранные улики. Его среди прочего могут обвинить в халатности и недостаточном контроле за работой агентства, которое он курировал, будучи главой правительства.