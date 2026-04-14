Onet: экс-премьер Польши Моравецкий может стать фигурантом дела о коррупции

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому грозит предъявление обвинений по делу о махинациях в Государственном агентстве стратегических резервов (RARS).

Марина Светлова
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польское новостное издание Onet пишет, что речь идет о выводе значительных сумм — сотен миллионов злотых — через схемы с участием компаний, близких к власти. Эти средства были направлены на избирательные кампании людей из окружения главы правительства.

По словам осведомленных источников, прокуратура активизировала расследование после кадровых рокировок, направленных на ускорение дел против политиков.

Согласно Onet, уже допрошены и привлечены к ответственности ряд фигурантов, включая предпринимателей и бывших чиновников, связанных с закупками через RARS. Однако Моравецкий до сих пор даже не был допрошен, отмечает издание.

Следствие подозревает, что закупки товаров осуществлялись через цепочку посредников по завышенным ценам, а часть приобретенной продукции оказалась бракованной.

Особый резонанс вызвала история с поставками генераторов для Украины, благодаря которой отдельные компании обогатились на миллионы.

Базой для обвинений против Моравецкого, который занимал пост премьера Польши с 2017 по 2023 год, станут новые свидетельства и собранные улики. Его среди прочего могут обвинить в халатности и недостаточном контроле за работой агентства, которое он курировал, будучи главой правительства.