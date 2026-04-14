Главу Алапаевска лишили полномочий из-за утраты доверия

Свердловский областной суд досрочно лишил главу Алапаевска Олега Булатова полномочий. Ранее Алапаевский городской суд отказал в удовлетворении иска в интересах города, однако решение было обжаловано.
По итогу рассмотрения апелляции Свердловский областной суд признал решение думы от 29 августа 2024 года незаконным, а также досрочно прекратил полномочия главы Алапаевска всвязи с утратой доверия.
— Основание — невыполнение обязанностей по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Определение суда вступило в силу немедленно, Олег Булатов лишен полномочий с момента вынесения решения судом.