Человек умер на станции метро «Уручье» в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В одном из телеграм-каналом появилась информация, что на станции метро «Уручье» умер человек.
В Управлении Следственного комитета по Минску подтвердили инцидент и озвучили некоторые подробности:
«Сегодня утром (14 апреля. — Ред.) на платформе 84-летнему пенсионеру стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь».
Врачи скорой помощи, приехавшие на место, провели реанимационные мероприятия и констатировали смерть. В ведомстве уточнили: смерть не носит криминальный характер.
Первомайский районный отдел СК по указанному факту проводит проверку. Будет проведена и судебно-медицинская экспертиза.