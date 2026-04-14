Человек умер на станции метро «Уручье» в Минске

СК проводит проверку по факту смерти пенсионера на станции метро «Уручье» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Человек умер на станции метро «Уручье» в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В одном из телеграм-каналом появилась информация, что на станции метро «Уручье» умер человек.

В Управлении Следственного комитета по Минску подтвердили инцидент и озвучили некоторые подробности:

«Сегодня утром (14 апреля. — Ред.) на платформе 84-летнему пенсионеру стало плохо. Прохожие вызвали скорую помощь».

Врачи скорой помощи, приехавшие на место, провели реанимационные мероприятия и констатировали смерть. В ведомстве уточнили: смерть не носит криминальный характер.

Первомайский районный отдел СК по указанному факту проводит проверку. Будет проведена и судебно-медицинская экспертиза.