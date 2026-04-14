Пожилой нижегородец погиб во время пожара в пятиэтажке в Заволжье

На проспекте Мира в Заволжье произошел трагический пожар, унесший жизнь человека. Информация об инциденте поступила от регионального управления МЧС России по Нижегородской области 14 апреля.
Возгорание началось в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарных расчетов из здания благополучно эвакуировались шесть человек. Пламя, охватившее площадь в пять квадратных метров, было ликвидировано спасателями. При разборе завалов на месте происшествия было найдено тело 61-летнего мужчины.
Предполагается, что к возникновению пожара привела неосторожность при курении.
Ранее два человека пострадали во время пожара в Павловском округе.