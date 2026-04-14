В Красноярском крае служебная собака нашла более 25 килограммов наркотиков

В Красноярском крае служебный пес УИС нашел 25 кг наркотиков. Об этом сообщает региональный ГУФСИН.
Старший инструктор-кинолог ЛИУ-37 Анастасия Сигутина и ее овчарка Гроза помогли сотрудникам МВД разоблачить наркоторговку. Женщина ехала на кабриолете из Уфы в Железногорск. Ее остановили на трассе. При первичном досмотре в автомобиле нашли 1,6 кг наркотика.
Машину отвезли на спецстоянку. Для более детального осмотра пригласили кинолога с собакой. И гроза не подвела — под обшивкой для складной крыши она нашла более 25 кг веществ. Анастасия рассказала о своей верной напарнице: