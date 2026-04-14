Сосиски с опасным антибиотиком обнаружили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля, ФедералПресс. Сотрудники нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели экспертизу образцов сосисок из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга. В ходе исследования они выявили в них антибиотик — динитрокарбанилид. Это является нарушение требований безопасности пищевой продукции.

«Сведения о результатах лабораторных испытаний сосисок внесли в автоматизированную систему “Веста”. Также их передали в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования», — рассказали в нижегородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В ведомстве добавили, что динитрокарбанилид используется в ветеринарии для лечении животных от бактериальных инфекций. Его наличие в пищевых продуктах может нести угрозу для здоровья человека. В частности, он способен приводить к аллергическим реакциям (зуд, отеки), а в ряде случаев — к более тяжелым последствиям. При длительном употреблении продуктов, в которых содержится данный антибиотик, возрастает нагрузка на почки и печень. Также формируется резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Ранее «ФедералПресс» писал про мясо-призрак в Нижегородской области. Лжеветврач «оформил» в регионе 16,5 тонн фантомной говядины.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.