Сосиски с опасным антибиотиком обнаружили в Нижегородской области

«Сведения о результатах лабораторных испытаний сосисок внесли в автоматизированную систему “Веста”. Также их передали в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования», — рассказали в нижегородском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В ведомстве добавили, что динитрокарбанилид используется в ветеринарии для лечении животных от бактериальных инфекций. Его наличие в пищевых продуктах может нести угрозу для здоровья человека. В частности, он способен приводить к аллергическим реакциям (зуд, отеки), а в ряде случаев — к более тяжелым последствиям. При длительном употреблении продуктов, в которых содержится данный антибиотик, возрастает нагрузка на почки и печень. Также формируется резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Ранее «ФедералПресс» писал про мясо-призрак в Нижегородской области. Лжеветврач «оформил» в регионе 16,5 тонн фантомной говядины.
