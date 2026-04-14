Сосиски с опасным антибиотиком обнаружили в Нижегородской области

В ведомстве добавили, что динитрокарбанилид используется в ветеринарии для лечении животных от бактериальных инфекций. Его наличие в пищевых продуктах может нести угрозу для здоровья человека. В частности, он способен приводить к аллергическим реакциям (зуд, отеки), а в ряде случаев — к более тяжелым последствиям. При длительном употреблении продуктов, в которых содержится данный антибиотик, возрастает нагрузка на почки и печень. Также формируется резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.