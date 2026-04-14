Полицейский, обвиняемый в организации незаконной миграции, предстанет перед судом в Нижегородской области

Начальник отдела по вопросам миграции районного отдела полиции, обвиняемый в организации незаконной миграции и получении взятки, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что в сентябре 2025 года обвиняемый, достоверно зная о незаконном пребывании на территории Российской Федерации иностранного гражданина, не привлек к административной ответственности принимающую сторону и самого иностранца, а также не выдворил его из страны. За это начальник отдела по вопросам миграции получил взятку в размере 15 тысяч рублей.
Мужчина был заключен под стражу. Уголовное дело уже передано в суд.
