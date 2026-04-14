Троих воронежцев подозревают в организации масштабной схемы по продаже поддельных документов

С помощью сети фиктивных фирм участники группы заработали более 17 миллионов рублей на махинациях с налогами.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области следователи СК и сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая помогала бизнесу уходить от налогов. Трое местных жителей заработали более 17 миллионов рублей, продавая поддельные финансовые документы через сеть подставных фирм. Об этом в региональном СУ СК сообщили 14 апреля.

Для реализации махинаций подозреваемые создали как минимум семь фиктивных организаций. Эти компании существовали только на бумаге: ими владели подставные лица, а реальная хозяйственная деятельность не велась. Фигуранты изготавливали от имени этих «пустышек» подложные счета-фактуры и налоговые декларации о якобы выполненных работах или оказанных услугах.

Клиентами банды были реальные коммерческие фирмы, желающие сэкономить. Покупая фальшивые документы, они включали их в свою отчетность, чтобы искусственно завысить расходы и незаконно снизить суммы выплат по НДС.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств, чтобы установить всех участников теневой схемы и полный объем ущерба, нанесенного государственному бюджету.

