Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Прикамье

Авария произошла 13 апреля около 20:40 на регулируемом перекрёстке на улице Пятилетки. Пытаясь повернуть налево, 59-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Кавасаки» без госномеров, не уступил дорогу иномарке «Мазда», за рулём которой находилась 35-летняя женщина, и врезался в неё.