Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Прикамье

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Березниках, сообщили сайту perm.aif.ru в МВД Пермского края.
Авария произошла 13 апреля около 20:40 на регулируемом перекрёстке на улице Пятилетки. Пытаясь повернуть налево, 59-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Кавасаки» без госномеров, не уступил дорогу иномарке «Мазда», за рулём которой находилась 35-летняя женщина, и врезался в неё.
В результате столкновения мужчина получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
«Байкеру пришлось ампутировать часть стопы после столкновения с автомобилем», — говорят очевидцы в группе «Живая Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Сайт perm.aif.ru направил запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавшего.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.