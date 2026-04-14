62-летняя жительница Воронежа перевела мошенникам 858 тысяч рублей

В Воронеже 62-летняя местная жительница стала жертвой серийных кибермошенников. Она поверила в обещания «сверхприбыли» от лжеброкеров и за два месяца лишилась 858 000 рублей, включая внушительную сумму, взятую в кредит. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 14 апреля.
Преступная схема началась со стандартной интернет-рекламы бонусной программы, которая вывела горожанку на связь с персональным куратором. Мошенники сначала убедили пенсионерку установить на смартфон специальные приложения для видеосвязи и имитации торгов, а затем организовали серию транзакций. Так, в феврале женщина переводила незначительные суммы, проверяя систему, но к марту аппетиты злоумышленников выросли, и разовые платежи превысили 100 тысяч рублей.
Под психологическим давлением женщина оформила банковский кредит на 295 тысяч рублей, чтобы «масштабировать доход». Ловушка захлопнулась при попытке вывести «заработанные» деньги. Брокеры заблокировали личный кабинет и заставили женщину внести еще 170 тысяч рублей в качестве оплаты вымышленной страховки. После того как финальный транш был получен, связь с кураторами оборвалась.
По факту мошенничества в крупном размере полиция возбудила уголовное дело, а за прошедшие сутки в регионе зафиксировано еще шесть аналогичных преступлений с общим ущербом в 1,5 миллиона рублей.
Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в «МАХ»! Подписывайтесь, чтобы получать новости оперативнее.