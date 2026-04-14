Сотни могил на Стригинском кладбище затопило из-за паводка

Захоронения оказались под водой примерно на отметке в полметра.

14 апреля десятки и даже сотни могил на Стригинском кладбище оказались размытыми паводковыми водами. Об этом сообщает телепрограмма «Кстати».

Множество захоронений, среди которых есть и совсем свежие, сейчас находятся под слоем талой воды на уровне полуметра. По словам родственников усопших, вероятной причиной наводнения стало повреждение дренажной системы во время расчистки и подготовки новой территории кладбища.

В том, чтобы подойти к памятнику родственника, не помогут даже резиновые сапоги — уровень воды гораздо выше. Полностью затопило надгробные плиты, цветники и частично памятники. Некоторые могилы размыты и разрушены.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как нижегородцы переживают паводок.