Сотни могил на Стригинском кладбище затопило из-за паводка

14 апреля десятки и даже сотни могил на Стригинском кладбище оказались размытыми паводковыми водами. Об этом сообщает телепрограмма «Кстати».
Множество захоронений, среди которых есть и совсем свежие, сейчас находятся под слоем талой воды на уровне полуметра. По словам родственников усопших, вероятной причиной наводнения стало повреждение дренажной системы во время расчистки и подготовки новой территории кладбища.
В том, чтобы подойти к памятнику родственника, не помогут даже резиновые сапоги — уровень воды гораздо выше. Полностью затопило надгробные плиты, цветники и частично памятники. Некоторые могилы размыты и разрушены.
