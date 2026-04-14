Смольянинова приговорили к восьми годам колонии заочно

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в период с декабря 2022-го по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета. Европа», находясь за пределами Российской Федерации, записали высказывания Смольянинова с заведомо ложной информацией об обстреле Вооруженными силами России жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись интервью с обвиняемым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.