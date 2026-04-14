Смольянинова приговорили к восьми годам колонии заочно

«Признать Смольянинова виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на 4 года. Срок отбытия наказания отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания на территории Российской Федерации», — огласила решение судья Евгения Николаева.
Кроме того, суд отменил арест, наложенный на 5 млн рублей и автомобиль Mazda Смольянинова. По словам адвоката актера, защита обжалует вынесенный приговор.
В ходе прений сторон прокурор просила суд признать Смольянинова виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии общего режима заочно, с запретом администрировать сайты в интернете на 5 лет. Кроме того, прокурор попросил суд снять арест, наложенный в банке на 5 млн рублей Смольянинова.
Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в период с декабря 2022-го по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета. Европа», находясь за пределами Российской Федерации, записали высказывания Смольянинова с заведомо ложной информацией об обстреле Вооруженными силами России жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись интервью с обвиняемым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.
Смольянинов снимался в фильмах «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Дуxless». После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.