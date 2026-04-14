Пятилетний ребёнок и взрослые спасены с острова Денежный под Волгоградом

В Тракторозаводском районе Волгограда спасатели эвакуировали с острова Денежный шестерых человек, в том числе пятилетнего ребёнка, — они не могли самостоятельно вернуться на берег из‑за сильного ветра и высоких волн.
Сегодня, 14 апреля, оперативному дежурному Службы спасения поступил сигнал от «112»: на острове Денежный застряла группа из шести человек, среди которых был пятилетний малыш. Отдыхающие попытались уплыть на собственной надувной лодке, но порывистый ветер и волнение на акватории сделали заплыв невозможным.
Спасатели Тракторозаводского подразделения на моторном катере «Неман» быстро добрались до острова и эвакуировали всех на городское побережье.
Медицинская помощь попавшим в беду не понадобилась, — уточнили в ГКУ «Служба спасения» региона.
