Вахрушев и его сообщники могут получить новые эпизоды уголовных дел

В Челябинской области силовики задержали криминального авторитета, связанного с находящимся под стражей Артаком Варосяном. Речь идет о неоднократно судимом Александре Вахрушеве, который, по данным правоохранителей, является лидером организованной группы. Работу по декриминализации региона провели сотрудники УФСБ, ГУ МВД и Росгвардии.
Задержание проведено в рамках уголовного дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, «вахрушевские» причастны к совершению особо тяжких преступлений, включая незаконный оборот драгоценных металлов, которые добывались преступным способом на государственных предприятиях, в том числе на ПАО «Южуралзолото».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел по другим эпизодам противоправной деятельности фигуранта и его ранее задержанных сообщников. Также проверяется возможное наличие у задержанного связей в региональных органах власти и правоохранительных структурах.
В марте 2026 года силовики посетили девять адресов, где проживают и работают предполагаемые участники ОПГ. В ходе следственных действий были изъяты запрещенные предметы и вещества, а также драгоценные металлы, незаконно добытые на ряде предприятий, включая ПАО «ЮГК».
Ранее, в конце 2025 года, были задержаны сам Варосян и несколько его подручных, которые сейчас находятся в СИЗО. Также судебные приставы арестовали счета «ЮГК» на сумму 32 млрд рублей.