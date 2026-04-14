Семеновская городская прокуратура взыскала ущерб с организации за незаконную рубку леса

Ущерб с ООО «СеменовАгроЛес» в бюджет Российской Федерации из-за незаконной рубки зеленых насаждений взыскан по иску Семеновского городского прокурора. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Установлено, что в результате преступных действий неизвестного лица министерству лесного хозяйства и охране объектов животного мира Нижегородской области был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.
Арендатором лесного участка, где произошла незаконная рубка, является ООО «СеменовАгроЛес». В нарушении законодательства оно не выполнило мероприятия по охране лесов. Несмотря на то, что арендатор самостоятельно не проводил незаконную рубку, он допустил ее на данном участке леса.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Денежные средства в пользу федерального бюджета взысканы в полном объеме.
