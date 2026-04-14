СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Заволжье

Тело 61-летнего мужчины обнаружили после ликвидации пожара в доме на проспекте Мира в Заволжье сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
«При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», — уточнили в ведомстве.
Была организована процессуальная проверка, а также назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.
