Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Трагический случай произошел во вторник в Минском районе вблизи деревни Озерцо — при падении мотодельтаплана «Фрегат» насмерть разбились два человека, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

«По предварительной информации, во время полета 45-летний пилот не справился с управлением. На борту находилась также 26-летняя пассажирка», — говорится в Telegram-канале СК.

Очевидцы рассказали следователям, что после того, как дельтаплан набрал определенную высоту, он стал пикировать вниз.

«В результате крушения пилот и пассажир скончались», — сообщили в комитете.

Там отметили, что на месте происшествия работают следователи Минского райотдела и облуправления.

Для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего, используются возможности криминалистической лаборатории и привлечены специалисты регионального УГКСЭ, проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина, добавили в СК.