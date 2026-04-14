Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе

«По предварительной информации, во время полета 45-летний пилот не справился с управлением. На борту находилась также 26-летняя пассажирка», — говорится в Telegram-канале СК.
Очевидцы рассказали следователям, что после того, как дельтаплан набрал определенную высоту, он стал пикировать вниз.
«В результате крушения пилот и пассажир скончались», — сообщили в комитете.
Там отметили, что на месте происшествия работают следователи Минского райотдела и облуправления.
Для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего, используются возможности криминалистической лаборатории и привлечены специалисты регионального УГКСЭ, проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина, добавили в СК.