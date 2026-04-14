Под Воронежем электромонтер погиб от удара током из-за халатности начальника

Нарушение правил безопасности привело к трагедии в Терновском районе. Электромонтер погиб от удара током, выполняя приказ начальника. Грибановский районный суд признал 56-летнего мастера виновным в том, что он отправил подчиненного на верную смерть, проигнорировав инструкции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 14 апреля.
Трагедия случилась в октябре 2025 года, когда бригада выехала к высоковольтному шкафу (10 кВ). Мастер участка допустил ошибки, не проверив, отключено ли напряжение, и не выдав рабочим защитную экипировку. Вместо спецтехники он приказал электромонтеру подняться к проводам в обычном ковше погрузчика, который запрещено использовать как подъемник для людей.
Выполняя распоряжение, рабочий поднялся в ковше к электроустановке, оказался слишком близко к под напряжением проводам и получил смертельный разряд. Суд установил, что мастер пренебрег своими обязанностями по охране труда.
За это преступление ему назначили полтора года принудительных работ, при этом 5% его заработка будут удерживаться в пользу государства. Приговор еще может быть обжалован.
