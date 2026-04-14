Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном месяц назад. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, преступление совершил 54-летний мужчина, ему уже предъявили обвинение (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Известно, что 8 апреля 2026 года на одном из полей Советского района Ростовской области обнаружили умершего 70-летнего мужчину с признаками насильственной смерти. Сначала эта информация поступила в МВД. Потом начались оперативно-следственные мероприятия.
В ходе допроса родственников и знакомых погибшего выяснилась личность подозреваемого, им оказался местный житель.
— Предварительно, мужчины выпивали дома у одного из них, а потом вспыхнула ссора. Гость напал на хозяина с ножом, и пострадавший умер на месте. Нападавший решил скрыть преступление и вывез знакомого в поле, — сообщили в Следкоме.
На данный момент мужчина находится под стражей. Назначены экспертизы, следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
