Экс-начальницу управления нижегородского минграда осудили за взятку

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшей начальнице управления градостроительного развития агломерации регионального министерства граддеятельности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Суд признал женщину виновной в получении взятки в крупном размере за способствование в принятии решения в пользу коммерческой организации.
Следствием установлено, что в 2024 году осужденная получила 500 тысяч рублей за помощь компании в аренде земельного участка. Земля предназначалась для реализации инвестиционного проекта по строительству завода. Противоправная деятельность должностного лица была пресечена следователями СК во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.
Суд назначил бывшей госслужащей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.
