Воронежские врачи спасли 26-летнего мужчину с размозженной печенью

В Воронеже врачи применили уникальную методику, чтобы спасти жизнь 26-летнему мужчине с размозжением печени. Травма, полученная в результате серьезного ДТП, характеризовалась критической потерей крови и практически не оставляла шансов на выживание без экстренного высокотехнологичного вмешательства. Об этом в региональном минздраве сообщили 14 апреля.
В приемное отделение БСМП № 1 пациента доставили в состоянии геморрагического шока — из-за массивного внутрибрюшного кровотечения снабжение органов кислородом упало до критических отметок. Учитывая тяжесть состояния участника СВО, счет шел на минуты: после краткой стабилизации в противошоковом зале его экстренно перевели в операционную. Там хирурги столкнулись с масштабным размозжением сегментов правой доли печени. Чтобы остановить кровь, была использована разработка специалистов ВГМУ им. Н. Н. Бурденко — методика «модифицированного пакетирования», при которой поврежденный орган оборачивают полосками полипропиленового сетчатого имплантата.
Последующие несколько суток за жизнь мужчины боролась мультидисциплинарная бригада в отделении реанимации и интенсивной терапии. Благодаря комбинированному подходу к лечению, на четвертый день состояние пациента удалось стабилизировать. Это позволило подготовить его к транспортировке в Москву: санитарным транспортом его доставили в НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, где специалисты подтвердили корректность выбранной тактики и приступили к этапу долгосрочной реабилитации.
