Слесарь борского предприятия получил тяжелейшие травмы при падении с высоты

В Нижегородской области выясняют обстоятельства серьезного несчастного случая на производстве в городе Бор. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции. По предварительным данным, 14 апреля 2026 года около 10:30 утра 37-летний слесарь компании ООО «Магистраль инвест» упал с высоты при выполнении работ.
Пострадавший был экстренно доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лицевого скелета и субарахноидальное кровоизлияние. На данный момент ведомство ожидает официальное медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.
Как сообщил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, инспекция проверяет соблюдение норм охраны труда на предприятии. Работодателю напоминают об обязанности направить извещение о случившемся в течение суток. В случае выявления сокрытия несчастного случая компании грозит административный штраф в размере до 80 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что товаровед аптеки в городе Бор скончалась на рабочем месте.