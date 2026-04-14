На пороховом заводе в Казани произошло обрушение

«В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.