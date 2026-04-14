На пороховом заводе в Казани произошло обрушение

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Обрушение произошло из-за пожара на пороховом заводе в Казани, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Источник: РИА "Новости"

«В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.