На пороховом заводе в Казани произошло обрушение, есть пострадавшие

Причина пожара и обрущения на пороховом заводе в Казани носит техногенный характер.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на пороховом заводе возник пожар, в результате которого произошло обрушение конструкций. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта в Нижнекамске произошел инцидент на заводе «Нижнекамскнефтехиме». По факту случившегося происшествия Следственный комитетом РФ было возбуждено уголовное дело. В результате мощного взрыва на предприятии возник пожар, погибли и пострадали люди.

Затем стало известно, что причиной взрыва и последующего возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехим» стало воспламенение газовой смеси во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования в одном из цехов.