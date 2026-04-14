Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Воронежа заплатит 350 тысяч за перевод двух тысяч рублей экстремистской организации

Суд также принял решение о конфискации тех самых двух тысяч рублей и мобильного телефона, с которого совершались транзакции.

Источник: Комсомольская правда

Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор Марии Васильковой. 14 апреля в пресс-службе суда сообщили, что ее признали виновной в финансировании экстремистской организации из-за денежных переводов в пользу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Эта организация признана экстремистской и запрещена в РФ; также внесена в реестр иноагентов.

Следствие установило, что с 2021 года женщина перечисляла деньги на счета фонда через банковское приложение в телефоне. Несмотря на то, что общая сумма пожертвований составила 2 100 рублей, суд назначил ей крупный штраф — 350 000 рублей.

Помимо штрафа, суд принял решение о конфискации тех самых 2 100 рублей и мобильного телефона, с которого совершались транзакции. На данный момент приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

