Жительница Воронежа заплатит 350 тысяч за перевод двух тысяч рублей экстремистской организации

Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор Марии Васильковой. 14 апреля в пресс-службе суда сообщили, что ее признали виновной в финансировании экстремистской организации из-за денежных переводов в пользу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Эта организация признана экстремистской и запрещена в РФ; также внесена в реестр иноагентов.
Следствие установило, что с 2021 года женщина перечисляла деньги на счета фонда через банковское приложение в телефоне. Несмотря на то, что общая сумма пожертвований составила 2 100 рублей, суд назначил ей крупный штраф — 350 000 рублей.
Помимо штрафа, суд принял решение о конфискации тех самых 2 100 рублей и мобильного телефона, с которого совершались транзакции. На данный момент приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
