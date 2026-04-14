Пожар начался после взрыва на Казанском пороховом заводе, есть пострадавшие

Пожар вспыхнул на Казанском пороховом заводе. Незадолго до этого на предприятии прогремел громкий взрыв. Предварительно, пострадали двое человек. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила глава пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.
— Причина носит техногенный характер. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — передает слова Галимовой РБК.
Днем 31 марта мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о взрыве и последовавшим за ним пожаре на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Еще в середине марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Огонь охватил технические установки предприятия.