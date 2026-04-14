Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Смолевичами вор попался, оставив на месте преступления необычную вещь

Вор попался под Смолевичами, оставив след пальца на обертке конфеты.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали подробности раскрытия кражи по следу на обертке от конфеты.

Потерпевшие рассказали милиции, что злоумышленник разбил стекло в окне и проник в дачный дом в агрогородке Юрьево, что в Смолевичском районе. Вор унес продукты и алкогольные напитки.

Судебный эксперт на одной из полок комода обнаружил пакет с конфетами, а рядом с ним — пустую обертку. На обертке обнаружили след пальца руки. Таким образом вышли на местного жителя 1969 года рождения. Милиция его задержала и изъяла часть похищенного имущества. Вору придется ответить перед законом.

Ранее белорусы за сутки более 500 раз звонили в милицию из-за одной и той же проблемы.

Кстати, милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев.

Тем временем в Минске рекламная компания удерживала зарплату 385 сотрудникам 10 месяцев.