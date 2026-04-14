Под Смолевичами вор попался, оставив на месте преступления необычную вещь

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали подробности раскрытия кражи по следу на обертке от конфеты.
Потерпевшие рассказали милиции, что злоумышленник разбил стекло в окне и проник в дачный дом в агрогородке Юрьево, что в Смолевичском районе. Вор унес продукты и алкогольные напитки.
Судебный эксперт на одной из полок комода обнаружил пакет с конфетами, а рядом с ним — пустую обертку. На обертке обнаружили след пальца руки. Таким образом вышли на местного жителя 1969 года рождения. Милиция его задержала и изъяла часть похищенного имущества. Вору придется ответить перед законом.
