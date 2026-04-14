Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина пожара и обрушения на похоровом заводе в Казани

Причина обрушения на пороховом заводе в Казани носит техногенный характер.

Источник: Комсомольская правда

Причиной пожара и обрушения на пороховом заводе в Казани стал техногенный фактор, технологический процесс предприятия не остановлен. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Причина носит техногенный характер», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, вечером во вторник, 14 апреля, на Казанском пороховом заводе произошло возгорание, после чего случилось обрушение конструкций. В результате инцидента на предприятии пострадали люди. В пресс-службе главы республики подчеркнули, что жизни и здоровью людей сейчас ничего не угрожает.

Напомним, 6 апреля стало известно, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске число жертв пожара, произошедшего 31 марта, выросло до 12 человек. Спасатели прекратили поиски. Компания «Сибур Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим» выразила соболезнования родным и близким погибших.