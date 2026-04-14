Названа причина пожара и обрушения на похоровом заводе в Казани

Причиной пожара и обрушения на пороховом заводе в Казани стал техногенный фактор, технологический процесс предприятия не остановлен. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
«Причина носит техногенный характер», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, вечером во вторник, 14 апреля, на Казанском пороховом заводе произошло возгорание, после чего случилось обрушение конструкций. В результате инцидента на предприятии пострадали люди. В пресс-службе главы республики подчеркнули, что жизни и здоровью людей сейчас ничего не угрожает.
Напомним, 6 апреля стало известно, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске число жертв пожара, произошедшего 31 марта, выросло до 12 человек. Спасатели прекратили поиски. Компания «Сибур Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим» выразила соболезнования родным и близким погибших.