Названа причина пожара и обрушения на похоровом заводе в Казани

Как писал сайт KP.RU, вечером во вторник, 14 апреля, на Казанском пороховом заводе произошло возгорание, после чего случилось обрушение конструкций. В результате инцидента на предприятии пострадали люди. В пресс-службе главы республики подчеркнули, что жизни и здоровью людей сейчас ничего не угрожает.