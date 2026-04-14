Минздрав: Два человека пострадали при ЧП на пороховом заводе в Казани

Два человека пострадали в результате пожара и последующего обрушения на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщил Минздрав республики Татарстан.
«Предварительно, двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани», — сообщили в ведомстве. Позже в медучреждении уточнили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.
В Минздраве отметили, что на месте происшествия на предприятии работают две бригады врачей скорой помощи и бригада медицины катастроф.
Как писал сайт KP.RU, вечером 14 апреля, на Казанском пороховом заводе произошло возгорание, в результате которого обрушились конструкции. Как отметили в пресс-службе главы республики Татарстан, жизни и здоровью людей сейчас ничего не угрожает.
Причина пожара и обрушения на пороховом заводе в столице Татарстана носит техногенный характер. Подчеркивалось, что технологический процесс на предприятии не останавливался.