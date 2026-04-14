Мужчина на мопеде сбил собаку в Уренском округе

Примерно в 16:30 в селе Темта на улице Грязнова в районе дома № 20 произошла авария. 51-летний мужчина, управляя мопедом Yamasaki COBRA, сбил собаку, внезапно выбежавшую на проезжую часть. В результате аварии водитель получил травмы.