Мужчина на мопеде сбил собаку в Уренском округе

14 апреля в Уренском муниципальном округе местный житель на мопеде сбил собаку. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Примерно в 16:30 в селе Темта на улице Грязнова в районе дома № 20 произошла авария. 51-летний мужчина, управляя мопедом Yamasaki COBRA, сбил собаку, внезапно выбежавшую на проезжую часть. В результате аварии водитель получил травмы.
По приезде бригады скорой помощи водителю оказали первую помощь на месте происшествия.
