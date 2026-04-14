СК завел дело после ЧП на пороховом заводе в Казани

Два человека пострадали при ЧП на пороховом заводе в Казани.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завел уголовное дело после инцидента на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщило СУ СК РФ по Татарстану.

В сообщении ведомства отметили, что возбуждено уголовное дело из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как писал сайт KP.RU, Минздрав республики сообщил, что два человека пострадали в результате пожара и последующего обрушения на пороховом заводе в Казани. Они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани. В ведомстве, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. На месте ЧП на предприятии работали две бригады врачей скорой помощи и бригада медицины катастроф.

Причиной пожара и обрушения на пороховом заводе в Казани стал техногенный фактор, технологический процесс предприятия не останавливался.