В Волгограде поймали мошенницу, менявшую деньги пенсионеров на фальшивки

38-летняя рецидивистка призналась в том, что успела обмануть пару пожилых женщин, поживившись их наличными.

В областном центре сотрудники полиции поймали 38-летнюю рецидивистку, которая подозревается в мошенничестве. Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.

По версии оперативников, 19 марта фигурантка пришла домой к 83-летней горожанке и заметила у той на столе наличные деньги. Когда пенсионерка отвлеклась, рецидивистка подменила ее купюры очень похожими на них билетами «банка приколов», а затем спешно отправилась по своим делам. Ее добычей стали шесть тысяч рублей.

На этом фигурантка не остановилась и 19 апреля пришла к 77-летней жительнице Дзержинского района. Пенсионерке она представилась сотрудницей социальной службы и рассказала, что женщине положена социальная выплата. Но при этом, якобы, у соцработницы при себе были только пятитысячные банкноты. Дождавшись, пока пенсионерка принесет четыре тысячи рублей в качестве сдачи, фигурантка отдала ей те же билеты «банка приколов».

В обоих случаях потерпевшие обнаружили подмену не сразу. А, поняв, что их обманули. Обратились к стражам порядка. А те уже задержали подозреваемую. Она во всем созналась и стала фигуранткой сразу двух уголовных дел — за кражу и за мошенничество.

Ранее в Волгограде за мошенничество с бюджетными миллионами была осуждена 49-летняя риэлтор.