В Волгограде поймали мошенницу, менявшую деньги пенсионеров на фальшивки

На этом фигурантка не остановилась и 19 апреля пришла к 77-летней жительнице Дзержинского района. Пенсионерке она представилась сотрудницей социальной службы и рассказала, что женщине положена социальная выплата. Но при этом, якобы, у соцработницы при себе были только пятитысячные банкноты. Дождавшись, пока пенсионерка принесет четыре тысячи рублей в качестве сдачи, фигурантка отдала ей те же билеты «банка приколов».