Под Воронежем 14-летний пьяный водитель устроил опасный заезд на «Ладе»

Нетрезвый школьник гонял по селу Нижнемарьино на машине дяди.

Источник: Комсомольская правда

В Лискинском районе Воронежской области за рулем «Лады Калины» оказался 14-летний подросток в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его поймали инспекторы ГИБДД накануне около 23:30 в селе Нижнемарьино у дома № 50 по улице Суворова. Юного водителя, не имеющего права управления, немедленно отстранили от вождения после того, как полицейские почувствовали резкий запах спиртного. Об этом в региональной Госавтоинспекции сообщили 14 апреля.

Проверяли юношу на состояние опьянения в присутствии мамы несовершеннолетнего, которого незамедлительно вызвали на место происшествия. Результаты алкотестера шокировали: прибор зафиксировал 0,705 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что многократно превышает допустимые нормы. После оформления документов автомобиль правонарушителя задержали и эвакуировали на спецстоянку.

Как выяснилось в ходе разбирательства, автомобиль принадлежит 30-летнему дяде подростка. В отношении мужчины составили протокол за передачу управления лицу без прав, что влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, серьезные проблемы ждут и родителей школьника. На них оформлены административные материалы, которые уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер по существу.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в «МАХ»! Подписывайтесь, чтобы получать новости оперативнее.