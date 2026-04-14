Под Воронежем 14-летний пьяный водитель устроил опасный заезд на «Ладе»

В Лискинском районе Воронежской области за рулем «Лады Калины» оказался 14-летний подросток в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его поймали инспекторы ГИБДД накануне около 23:30 в селе Нижнемарьино у дома № 50 по улице Суворова. Юного водителя, не имеющего права управления, немедленно отстранили от вождения после того, как полицейские почувствовали резкий запах спиртного. Об этом в региональной Госавтоинспекции сообщили 14 апреля.