В Волгограде месяц разыскивают высокого парня в черной куртке

22-летний Павел Сауков бесследно исчез еще 13 марта. С тех пор родственные и близкие юноши не могут с ним связаться. Последний раз зеленоглазого, худощавого молодого человека ростом около 178 см и с русыми волосами видели в синих джинсах, черной куртке и кроссовках.