В Волгограде месяц разыскивают высокого парня в черной куртке

Помощи жителей региона в поисках 22-летнего парня просят волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Волгограде.
22-летний Павел Сауков бесследно исчез еще 13 марта. С тех пор родственные и близкие юноши не могут с ним связаться. Последний раз зеленоглазого, худощавого молодого человека ростом около 178 см и с русыми волосами видели в синих джинсах, черной куртке и кроссовках.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщать информацию по телефонам: 112 или 8 (800)700−54−52.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в марте добровольцы отряда нашли 18 пропавших граждан живыми.