Женщина и трое детей погибли в ДТП с КамАЗом в Пензенской области

По словам представителей ведомства, инцидент произошел около 18:00 по московскому времени на 767-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, где и произошло лобое столкновение с КамАЗом. В ДТП погибли сидевшая за рулем женщина и трое ее юных пассажиров: девочка 2016 года рождения, а также мальчики 2021 и 2026 годов рождения.