Женщина и трое детей погибли в ДТП с КамАЗом в Пензенской области

Автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком КамАЗ на федеральной трассе М-5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области. Погибли четыре человека, трое из которых — дети. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел около 18:00 по московскому времени на 767-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, где и произошло лобое столкновение с КамАЗом. В ДТП погибли сидевшая за рулем женщина и трое ее юных пассажиров: девочка 2016 года рождения, а также мальчики 2021 и 2026 годов рождения.
— По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты надзорным ведомством на контроль, — передает официальный сайт ведомства.
Утром 4 марта два человека погибли в аварии с участием маршрутки и грузовика в подмосковном городе Пушкино. Еще шесть человек пострадали, им оказали медицинскую помощь.