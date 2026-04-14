Меликов заявил, что под Махачкалой после конфликта на стройке загорелись 35 труб

В поселке Ленинкент под Махачкалой после конфликта на стройке загорелись трубы водовода. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 12 апреля после спора между местными жителями и представителями компании, реализующей проект водовода «Чиркей — Махачкала — Каспийск». Около 15 человек потребовали остановить работы, заявив, что участок принадлежит им. Стороны договорились вернуться к обсуждению после проверки документов.
«Ночью, после 23 часов, происходит возгорание склада. И на этом складе сгорает 35 труб на сумму более 36 миллионов рублей», — сказал Меликов на встрече с журналистами.
Он уточнил, что все земельные участки под строительство были оформлены законно. По его словам, ущерб предстоит компенсировать, однако проект останавливать не планируется. Так, трубы закупят заново, а работы продолжатся.
