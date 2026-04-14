Бегал и пытался выжить: на МКАД сняли испуганного щенка в потоке машин

Щенок по кличке Элли возрастом восемь месяцев выбежал на оживленную Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Накануне в Сети появились сообщения от владельцев с просьбой о помощи в поисках животного. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Telegram-канал «112».
Хозяева Элли рассказали, что она — общительная собака, которая любит людей, но в состоянии паники может избегать помощи. Уличная камера запечатлела щенка. На записи заметно, как машины дважды сбивают его, но тот все равно бежит к обочине.
Судьба пострадавшей собаки остается неизвестной, но ее поиски продолжаются. Владельцы и волонтеры призывают всех, кто видел Элли, сообщить о ее местонахождении, чтобы оказать помощь, говорится в публикации.
Позже стало известно, что собаку удалось отыскать.
