Тела двух мужчин нашли в квартире в поселке Большие Вяземы под Москвой

Погибшим в поселке Большие Вяземы под Москвой было 39 и 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Большие Вяземы под Москвой в квартире обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом 14 апреля сообщил источник KP.RU.

По его данным, у погибших были сильно порезаны лица и шеи. Личности мужчин установлены — им было 39 и 40 лет. По информации источника KP.RU, причиной случившегося могла стать бытовая ссора. Та возникла во время распития алкоголя.

Также сообщается, что сейчас правоохранители разыскивают третьего участника застолья. Он также мог быть причастен к произошедшему. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли мертвой пропавшую 29-летнюю Наталью Аликину. Она исчезла еще осенью прошлого года, выйдя из дома и пообещав скоро вернуться. По словам родственников, на протяжении нескольких месяцев велись поиски, однако обнаружить женщину удалось лишь спустя время неподалеку от дома.