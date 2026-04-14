Меликов: в Дагестане загорелись 35 труб после конфликта на стройке водовода

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о возгорании в пригороде Махачкалы, в результате которого сгорели 35 труб на сумму более 36 млн рублей. По его словам, инцидент произошёл после конфликта местных жителей с представителями компании, занимающейся строительством водовода.
12 апреля в посёлке Ленинкент около 15 человек пришли к объекту, где строится крупный водовод «Чиркей — Махачкала — Каспийск», и объявили протест из-за стройки. Компания пообещала разобраться на следующий день, сверить документы и пригласить инженеров. Однако ночью склад загорелся.
«Сгорает 35 труб на сумму более 36 миллионов рублей. Те трубы, по которым чистая вода должна была идти жителям Махачкалы, Каспийска, а дальше — Избербаша», — сказал Меликов на встрече с журналистами и блогерами.
По его словам, все участки под водовод оформлены законно.
«Эти 36 миллионов рублей, которые мы сейчас будем искать для компенсации, могли бы пойти в Мамедкалу, Альбурикент, Махачкалу. Вот этих людей как назвать?» — рассказал глава Дагестана.
Меликов пообещал, что стройка продолжится, а трубы закупят заново.
