Экс-главе МИД Киргизии предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, Чингиз Айдарбеков допустил нарушения, связанные с использованием бюджетных средств.

Источник: Аргументы и факты

Бывшему главе МИД Киргизии Чингизу Айдарбекову предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением, сообщило в своем Telegram-канале МВД страны.

По данным ведомства, во время работы на посту главы МИД он допустил нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. По версии следствия, Айдарбеков при этом действовал в сговоре с некоторыми должностными лицами министерства.

Бывшему министру вменяют незаконное расходование средств, завышение отдельных статей затрат, списание материальных ценностей и денег с использованием фиктивных документов и их присвоение, в том числе через аффилированные структуры.

Сообщается, что в отношении Айдарбекова возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи постановил отправить под стражу на два месяца заместителя главы местной администрации Евгения Горобца по делу о злоупотреблении полномочиями.