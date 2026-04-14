Экс-главе МИД Киргизии предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

По данным ведомства, во время работы на посту главы МИД он допустил нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. По версии следствия, Айдарбеков при этом действовал в сговоре с некоторыми должностными лицами министерства.
Бывшему министру вменяют незаконное расходование средств, завышение отдельных статей затрат, списание материальных ценностей и денег с использованием фиктивных документов и их присвоение, в том числе через аффилированные структуры.
Сообщается, что в отношении Айдарбекова возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением.
