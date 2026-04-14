Подросток залез на храм Спаса на Крови в центре Санкт-Петербурга

Студент первого курса одного из колледжей Москвы отстоял очередь в Мавзолей Ленина, дошел до саркофага с телом и бросил в него свой мокасин. Позже молодой человек объяснил поступок тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина.