Подросток залез на храм Спаса на Крови в центре Санкт-Петербурга

Подросток взобрался на крышу храма Спаса на Крови в центре Санкт-Петербурга. Он устроил фотосессию и начал радостно махать руками прохожим. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Снимать молодого человека пришлось сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям России, которые привезли с собой пожарную лестницу. Пока остается невыясненным, нанес ли подросток какой-либо ущерб историческому храму. Сейчас инцидентом с юным нарушителем занимается отдел по делам несовершеннолетних, говорится в публикации.

Студент первого курса одного из колледжей Москвы отстоял очередь в Мавзолей Ленина, дошел до саркофага с телом и бросил в него свой мокасин. Позже молодой человек объяснил поступок тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина.

Эрмитаж ранее обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать более 847 тысяч рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена, некогда принадлежавший Павлу I. Ответчиком был указан житель Петербурга.