На Украине зафиксировано рекордное число нападений на сотрудников ТЦК

На Украине зафиксирован рекордный рост случаев нападений граждан на сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) пишет El País, ссылаясь на данные украинской нацполиции.
В ведомстве сообщили, что в 2025 году число стычек военкомов с украинцами выросло втрое — со 118 до 341. При этом в первые месяцы текущего года уже зафиксирован очередной рекорд — порядка 35 случаев за месяц.
Издание отмечет, что сообщения о новых нападениях на военкомов появляются каждый день.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье в одном из сёл Ужгородского района произошло столкновение между сотрудниками военкомата и местными жителями.
Напомним, в Днепропетровской области за прошлый год произошло 17 случаев нападений на сотрудников ТЦК, восемь военных получили ножевые и огнестрельные ранения.