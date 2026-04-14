На Украине зафиксировано рекордное число нападений на сотрудников ТЦК

Каждый месяц происходит не менее 35 случаев стычек граждан с военкомами, сообщили в украинской нацполиции.

Источник: Аргументы и факты

На Украине зафиксирован рекордный рост случаев нападений граждан на сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) пишет El País, ссылаясь на данные украинской нацполиции.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году число стычек военкомов с украинцами выросло втрое — со 118 до 341. При этом в первые месяцы текущего года уже зафиксирован очередной рекорд — порядка 35 случаев за месяц.

Издание отмечет, что сообщения о новых нападениях на военкомов появляются каждый день.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье в одном из сёл Ужгородского района произошло столкновение между сотрудниками военкомата и местными жителями.

Напомним, в Днепропетровской области за прошлый год произошло 17 случаев нападений на сотрудников ТЦК, восемь военных получили ножевые и огнестрельные ранения.