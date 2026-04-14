В украинском Чернигове более четырех тысяч квартир остались без света

В Чернигове на севере Украины более четырех тысяч квартир остались без света, сообщает пресс-служба компании «Черниговоблэнерго».
«Из-за повреждения кабельной линии обесточена северная часть города Чернигова. Без света 4300 абонентов», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали массовые отключения электроэнергии. Из-за отсутствия напряжения временно не функционировал участок метро от «Днепра» до «Лесной».
До этого момента в Киеве и области применили экстренные отключения электроэнергии.